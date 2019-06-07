Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.06.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 21:10

'den ’a nota

'ın başkenti Bişkek’teki Orok köyünde yaşanan olay ardından Kırgızistan’ın verdiği nota üzerine Kırgızistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi.

Türkiye'den Kırgızistan’a nota

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bişkek yakınlarında Ahıskalı Türklerin de yaşadığı Orok köyünde 5 Haziran günü gençler arasındaki bir münakaşanın büyümesi sonucunda köyde mahsur kalan bazı Ahıska Türklerinin ve bu arada bayram ziyaretinde bulunan bir Büyükelçilik personelinin durumuyla ilgilenmek üzere Türk Büyükelçinin Kırgız makamlarının bilgisi dahilinde anılan köye gittiği öğrenildi.

Olayın basına yansıması sonrasında Bişkek Büyükelçisinin dün (6 Haziran) Kırgız Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, 'ın içişlerine karıştığı iddiasıyla nota verilmesi üzerine, bugün 'daki Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömuraliyev Bakanlığa çağrıldı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Yardımcısı tarafından kendisine mütekabil bir nota verilmek suretiyle, Türk Büyükelçinin görev sorumluluğu içinde hareket ettiği, Kırgızistan'ın içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığı, Kırgızistan ile ilişkilerimizi her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütmek istediği vurgulandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'den Kırgızistan’a nota
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri