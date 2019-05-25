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  • Son Güncelleme: 26.05.2019 00:57

'li otobüsler dolusu partiliyi Esenler'e getirdi!

Eline tutuşturulan düzmece belgelerle ’ye iftira atan ve yalanlarının ardı arkası kesilmeyen ’li yeni bir skandala daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde hakaret ederek iftira attığı Mehmet 'nun %65'lik oy oranıyla seçildiği Esenler'e kendi destekçilerini de getirdi. Esenler otogarının yanında bir vatandaşın görüntülediği otobüslerin diğer ilçelerden geldiği ayan beyan görülüyor. İmamoğlu'nun bu hamlesi akıllara 'Esenler'e partilileri taşımakla neyi kanıtlamanın gayretinde?' sorularını getiriyor.


'un muhtelif ilçelerinden istediği desteği alamayan ve 'liler algı oluşturmak için harekete geçti. Twitter'da bir vatandaş tarafından yayınlanan görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun Esenler'de yapacağı miting için çevre ilçelerden getirilen otobüsler çok açık bir biçimde görülüyor.

EKREM İMAMOĞLU NEYİ KANITLAMANIN GAYRETİNDE?
Bilindiği üzere CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili 'ya türlü hakaretlerde bulunmuş, 'ye attığı iftiraların ardı arkası kesilmemişti.


Bu durum akıllara 'İmamoğlu Esenler'e partilileri taşımakla neyi kanıtlamanın gayretinde?' sorusunu getiriyor.

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