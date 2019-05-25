

İstanbul'un muhtelif ilçelerinden istediği desteği alamayan Ekrem İmamoğlu ve CHP'liler algı oluşturmak için harekete geçti. Twitter'da bir vatandaş tarafından yayınlanan görüntülerde Ekrem İmamoğlu'nun Esenler'de yapacağı miting için çevre ilçelerden getirilen otobüsler çok açık bir biçimde görülüyor.



EKREM İMAMOĞLU NEYİ KANITLAMANIN GAYRETİNDE?

Bilindiği üzere CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya türlü hakaretlerde bulunmuş, İBB'ye attığı iftiraların ardı arkası kesilmemişti.



Bu durum akıllara 'İmamoğlu Esenler'e partilileri taşımakla neyi kanıtlamanın gayretinde?' sorusunu getiriyor.