Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Bayram namazı çıkışında konuşan Bahçeli, "Bu tür davranışların anlaşılması zordur. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturmaya muhatap olanların haklılığı ya da haksızlığı belirlenmeden 'gelin seçimi bareber yapıyoruz' demek, siyaseten tartışılır. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor..." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Şehitlerimiz var, Türkiye hüzünlü bir bayram yaşamıştır. Seçimlere 19 gün var, karşılıklı saygı içerisinde gerilim yaratmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceği açısından bir adım olarak görülmeli. İnşallah İstanbul seçimleri hayırlara vesile olacaktır.

ÇALIŞMALARA KATILACAĞIM

MHP İstanbul'da 'Hemşeri harekatı' adı altında başlattığı çalışmalar sürdürüldü. Yeni bir birlik şuuru ortaya çıkmıştır. 19 gün içinde çalışmalarımız devam edecek ben de zaman zaman İstanbul'a giderek çalışmalara katılacağım

DAVUTOĞLU PARTİ KURACAK İDDİASI

Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Siyasi hayat devam etmektedir, oturmuş, kabul görmüş partiler demokrasinin akan nehirleridir. Davutoğlu ne yapacak, 103 tane parti var. 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun.