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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 09:03

: 'nda öldürülen terörist sayısı 40 oldu

haberine göre Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu. Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.​

Terör örgütüne pençe darbesi! Sayı artıyor

'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerdi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Ayrıca Zap bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.​

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