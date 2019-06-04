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  • 05.06.2019 01:52
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 01:52

Sudan seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent seferlerini iptal etti. , güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle birlikte 40'a ulaştığını ancak bu sayının çok daha fazla olduğunu bildirmişti.

THY Sudan seferlerini iptal etti

'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 Haziran Salı günü saat 20.25'te planlanan 0680 sefer sayılı İstanbul- uçuşu ile 5 Haziran Çarşamba günü saat 00.30'da yapılması planlanan TK 0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşunun iptal edildiği duyuruldu.

THY, dün de 4 Haziran Salı günü saat 00.30'da yapılması planlanan TK 0681 Hartum-İstanbul seferinin iptal edildiğini açıklamıştı.

ve BAE'deki bazı hava yolu şirketleri Sudan'da yaşanan gerginlik nedeniyle bu ülkeye planlanan uçuşlarını iptal etmişti.

SUDAN'DAKİ OLAYLAR
Sudan su, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka önceki sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

, güvenlik güçlerinin pazartesi sabahı başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bugün hastanelerde yaşamını yitirenlerle birlikte 40'a ulaştığını ancak bu sayının çok daha fazla olduğunu bildirmişti.

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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