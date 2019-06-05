Recep Tayyip Erdoğan , bayram namazını Büyük Çamlıca Cami'nde kıldı. Çıkışta önemli açıklamalar yaptı:farklı bir dönemde bayramı kutluyoruz. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması. Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı devam ediyor. Sonuna kadar devam edecek.ilgili 2-3 gün önce Putin'le görüştük. Ondan 2-3 gün önce de Trump'la bu konuları görüştük. Özellikle siviller üzerine varil bombalarıyla yapılan saldırılar, hakikaten üzüntü verici.konusunda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Biz ABD 'ye karşı teklifimizi de yaptık. "Heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın" dedik.dışında "Bize Patriotlar verin ama şartları da en az Rusya kadar olumlu istikamette olmalı" teklifimizi ilettik. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz.nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa Türkiye olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız...ortağımız olan ABD'nin terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir. Biz ise paramızla istiyoruz, paramızla istediğimiz halde alamıyoruz. Zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz...

Bayramınız mübarek olsun. Rabb'im kazalardan, belalardan korusun. Bizleri muzaffer eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun.Bakanlarımız, komutanlarımız sınır boylarında... Pençe Harekatı bütün hassasiyeti ile sürüyor. Terörü sonlandırana kadar da harekata devam edeceğiz.



LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI