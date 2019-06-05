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Başkan Erdoğan'dan 'ye S-400 mesajı: Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil

Başkan Erdoğan, S-400 konusunda bir kez daha ’ye mesaj gönderdi: Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil.

Cumhurbaşkanı , bayram namazını Büyük Çamlıca Cami'nde kıldı. Çıkışta önemli açıklamalar yaptı:

Çok farklı bir dönemde bayramı kutluyoruz. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması. Bütün hassasiyetiyle devam ediyor. Sonuna kadar devam edecek.

İdlib'le ilgili 2-3 gün önce Putin'le görüştük. Ondan 2-3 gün önce de Trump'la bu konuları görüştük. Özellikle siviller üzerine varil bombalarıyla yapılan saldırılar, hakikaten üzüntü verici.

S-400 konusunda attığımız adım belli. Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Biz 'ye karşı teklifimizi de yaptık. "Heyetler oluşturalım bu heyetlerimiz çalışma yapsın" dedik.

Bunun dışında "Bize Patriotlar verin ama şartları da en az kadar olumlu istikamette olmalı" teklifimizi ilettik. Eğer Rusya gibi olumlu bir teklif gelirse biz Patriotlar konusunda da adım atabiliriz.

ABD nasıl kendi menfaatine göre hassas davranacaksa olarak bizler de menfaatimizi düşünerek bu adımları ona göre atacağız...

Stratejik ortağımız olan ABD'nin terör örgütlerine vermiş olduğu silah mühimmat desteği üzüntü vericidir. Biz ise paramızla istiyoruz, paramızla istediğimiz halde alamıyoruz. Zamanın bizi haklı çıkaracağına inanıyoruz...

ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN

Başkan Erdoğan, Pençe Operasyonu'na katılan askerlere telefonla bağlandı. Kahramanlarla bayramlaştı:

Bayramınız mübarek olsun. Rabb'im kazalardan, belalardan korusun. Bizleri muzaffer eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun.

Bakanlarımız, komutanlarımız sınır boylarında... Pençe Harekatı bütün hassasiyeti ile sürüyor. Terörü sonlandırana kadar da harekata devam edeceğiz.


LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Aliyev, Katar Emiri Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kuveyt Emiri el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile telefonda bayramlaştı.



İSTANBUL MESAİSİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram boyunca 'da olacağını belirtti. Basın mensuplarına dilimlediği börekten ikram etti.


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