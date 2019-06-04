Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Büyük Çamlıca Camii'ne kıldığı bayram namazının ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Eğer Rusya gibi olumlu bir bu noktada bir teklif gelirse, biz Patriot'lar konusunda adım atabiliriz. Bunu da kendilerine ayrıca söyledik. Fakat Patriot'lar konusunda bize Amerika tarafından maalesef böyle bir S-400'ler gibi olumlu karşı teklif gelmedi. Şimdi uluslararası ticarette herhalde kazan kazan esası her ülkenin menfaatinin gereğidir. Bu olmadığı takdirde de biz herhangi bir şeyi de almaya ne mecburuz ne mahkumuz." dedi.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

PENÇE OPERASYONU

Tüm temennimiz ülkemizde birliğin beraberliğin daimi olması. Pençe harekatını yürütmek üzere savunma bakanımız kuvvet komutanlarımız sınır boylarında. Onlarla telefonda bir görüşme yaptık. Bütün hassasiyetiyle pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok kararlı bir şekilde devam ediyor ve sonlandırılana kadar bu harekat devam edecek.

YSK'NIN KARARI

Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Bir defa netleşmiş değil. Bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya bu konuda itirazi kaydımızı düştük. Sandık kurullarıyla alakası yok seçim kurullarına yönelik böyle bir şey söz konusu. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. Bir defa hakimle ile ilgili bir konuda karar merci YSK değildir. Bu konular tamamen HSK'ya aittir. Onlar bu görevi ifa eder. Gerek HSK gerekse YSK'nın hassasiyetleri vardır bu hassasiyetle göre adımlar atılacaktır.





İDLİB'DE YAŞANANLAR

Özellikle İdlib'e yönelik Sayın Putin ve Trump ile bu konuşları görüştük. Malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile görüşmelerimiz devam ettiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Trump'ın bir İngiltere seyahati var. Biz yine kendisiyle bu görülmeyi yaparız. Gerekirse sayın Putin ile de yaparız. Temennimiz bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde üzüntü verici. Temennimiz bir an önce burada sulhu sükun tesis olsun.





S-400 TARTIŞMASI

Bizim attığımız adım beli. Bizim yaptığımız bir anlaşma var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Biz ABD'ye karşı teklifimizi de yaptık. Heyet oluşturalım dedik. Patriot da verin dedik. Ama şartları da Rusya kadar olumlu olmalı dedik. Olumlu olursa Patriotlar konusunda da adım atabiliriz. MAma ABD tarafında maalesef S 400 gibi olumlu bir teklif gelmedi. Türkiye olarak menfaatlerimizi düşünerek adımlarımızı atacağız.

PENÇE HAREKATI'NA KATILAN ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı'nda görev yapan askerlere telefonla hitap ederek, "Harekatın büyük bir zaferle noktalanmasını Rabbim'den niyaz ediyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bayram namazını Pençe Harekatı'nın Taktik Komuta Yeri olan sınırın sıfır noktasındaki 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığında Mehmetçik ile kıldı.

Bayram namazının ardından Derecik ilçe merkezine inen Bakan Akar ve komutanlar, halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Derecik Camisi avlusunda vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Akar, çocuklara çikolata ikram etti.

Daha sonra bir vatandaşın davetini kırmayan Bakan Akar ve komutanlar bir eve misafir oldu. Burada kurulan yer sofrasında vatandaşlarla kahvaltı yapan, onlarla sohbet eden Akar, daha sonra 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığındaki bayramlaşma törenine katıldı.

Terörle mücadele kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde tüm Silahlı Kuvvetlerin ayakta olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği, bekası, 82 milyonun rahat ve huzur içinde bayram yapabilmesi için elimizden gelen neyse yaptık bundan sonra da sonuna kadar yapacağız." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla Pençe Harekatı'na katılan Mehmetçik'e seslendi. İstanbul'daki Çamlıca Camisi'nde vatandaşlarla bayramlaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizler de orada askerimizle bayramlaşıyorsunuz. Pençe Harekatı'na katılan tüm komutanlarımıza, askerlerimize şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla şükranlarımı ifade ediyorum. Allah yar, yardımcıları olsun inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize Rabbim'den şifalar diliyorum. İnşallah bu Pençe Harekatı'nın da büyük bir zaferle noktalanmasını yine Rabbim'den niyaz ediyor ve oradaki kardeşlerimin de orada şu anda bulunamayanların da Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah yar, yardımcımız olsun inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine alandaki Mehmetçik "sağol" diye karşılık verdi. Konuşmaların ardından Bakan Akar ve komutanlar, Mehmetçik ile tek tek bayramlaştı.