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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 09:29

Arefe günü namazı kaç rekattır?

Salı günü Müslüman aleminde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Yazımızdan bu gece yapılacak olan duaları takip edebilir gecenizi en iyi şekilde sonlandırabilirsiniz. Resûl-i Ekrem Efendimiz arife gecesinde şu duâyı okuyana Cenâb-ı Hak istediğini vereceğini beyân buyurmuştur.

İşte Arefe günü ile ilgili bilmeniz gerekenler... Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. İlahiyatçılar bu önemli günün dua ve ibadet ile geçirilmesini öneriyor. İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler.

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