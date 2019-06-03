Arefe günü namazı kaç rekattır?

İşte Arefe günü ile ilgili bilmeniz gerekenler... Genellikle bayrama hazırlık günü olarak geçirilen Arefe Günü, İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanıyor. İlahiyatçılar bu önemli günün dua ve ibadet ile geçirilmesini öneriyor. İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler.