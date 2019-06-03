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  • 03.06.2019 18:54
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 19:00

'da operasyonu! Meyve suyu kutusunda sevkiyat

'da polisin son 1 haftada tacirlerine düzenlediği operasyonlarda, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuların bir bölümü araç motoru ve meyve suyu kutularında bulunurken, gözaltına alınan 18 kişiden 15'i tutuklandı.

Meyve suyu kutusunda uyuşturucu sevkiyatı!

'da polis tacirlerine göz açtırmıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücüdele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi tedbirlerini artırdı.

Polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu çeşitli illerden Ankara'ya madde getirildiği tespit edilen araçlarda narkotik köpekleriyle arama yapıldı. 6 araçta yapılan aramada, 30 kilo skunk, 1,5 kilo kokain, 21 bin uyuşturucu hap ve 225 gram bonzai ele geçirildi. Bazı araçlarda yapılan aramalarda, meyve suyu kutusu içine gizlenmiş bonzai ve araçların motor bölümüne gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Son 1 haftada yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada hafta boyunca yolcu otobüslerinde de narkotik köpeği ile uyuşturucu araması yapıldı.

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