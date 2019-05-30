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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 20:23

'da zehir tacirlerine operasyon! 5 kişi tutuklandı

'da narkotik ekipleri yürüttükleri operasyon sonucu zehir tacirlerinin izine ulaştı. Polisin durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, '' diye tabir edilen 16,5 kilogram madde ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişi mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucunda madde satışı yapan şüphelilerin izine ulaştı. Haydar A, Siphan A, Murat B, Hüseyin A. ve Ömer K. oldukları belirlenen şüphelilerin, İstanbul'dan aldıkları uyuşturucuyu 2 otomobil ile Ankara'ya getirecekleri tespit edildi.

16,5 KİLOGRAM 'SKUNK' ELE GEÇİRİLDİ
Takibe alınan 2 otomobil, art arda ilerlerken Kahramankazan ilçesinde durduruldu. Otomobillerde narkotik dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği otomobilin bagajındaki çanta içinde '' diye tabir edilen 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.



ŞÜPHELİ 5 KİŞİ TUTUKALANDI
El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin çok yüksek olduğu öğrenilirken, öncü araçtaki Haydar A, Siphan A, Murat B. ile bagajında uyuşturucu bulunan otomobildeki Hüseyin A. ve Ömer K. gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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