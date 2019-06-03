4 Haziran Sakarya bayram namazı saati vakti? Sakarya bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıklaması. Sakarya'da bayram namazı kaçta kılınacak? Ramazan Bayramı'nın heyecanı tüm Türkiye'de yaşanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı açıklamalar merakla takip ediliyor. Güne bayram namazı ile başlayacak vatandaşlar daha sonra aile ve eş dostla bayramlaşacak. Sakarya'da bayram namazı kaçta kılınacak? İlçelere göre namaz saatleri! Soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte detaylar... Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir.

Sakarya bayram namazı saat kaçta?

Sakarya: 06.08

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 05.58, Adıyaman: 05.44, Afyonkarahisar: 06.13, Ağrı: 05.20, Aksaray: 06.00, Amasya: 05.47, Ankara: 06.01, Antalya: 06.16, Ardahan: 05.18, Artvin: 05.22, Aydın: 06.26, Balıkesir: 06.21, Bartın: 05.58, Batman: 05.32, Bayburt: 05.30, Bilecik: 06.12, Bingöl: 05.33, Bitlis: 05.27, Bolu: 06.04, Burdur: 06.16, Bursa: 06.15, Çanakkale: 06.26, Çankırı: 05.56, Çorum: 05.51, Denizli: 06.21, Diyarbakır: 05.36, Düzce: 06.05, Edirne: 06.21, Elazığ: 05.38, Erzincan: 05.35, Erzurum: 05.27, Eskişehir: 06.10, Gaziantep: 05.49, Giresun: 05.36, Gümüşhane: 05.33, Hakkari: 05.23, Hatay: 05.56, Iğdır: 05.16, Isparta: 06.15, İstanbul: 06.13, İzmir: 06.27, Kahramanmaraş: 05.50, Karabük: 05.58, Karaman: 06.06, Kars: 05.18, Kastamonu: 05.53, Kayseri: 05.53, Kırıkkale: 05.58, Kırklareli: 06.19, Kırşehir: 05.57, Kilis: 05.51, Kocaeli: 06.10, Konya: 06.07, Kütahya: 06.13, Malatya: 05.43, Manisa: 06.25, Mardin: 05.35, Mersin: 06.01, Muğla: 06.25, Muş: 05.29, Nevşehir: 05.56, Niğde: 05.58, Ordu: 05.38, Osmaniye: 05.54, Rize: 05.27, Sakarya: 06.08, Samsun: 05.43, Siirt: 05.29, Sinop: 05.46, Sivas: 05.44, Şanlıurfa: 05.43, Şırnak: 05.28, Tekirdağ: 06.19, Tokat: 05.45, Trabzon: 05.31, Tunceli: 05.36, Uşak: 06.17, Van: 05.22, Yalova: 06.13, Yozgat: 05.53, Zonguldak: 06.01."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.

Bayram Namazı farz mıdır?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı kılınışı

İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. Hem imam, hem de cemaat içinden "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir kısaca durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekatın kılınışı

-İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur. Oturuşta İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır.

BAYRAMIN ÖNEMİ NEDİR?

Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür. Müminler; Allah'ın emrini yerine getirmek maksadıyla, bir ay boyunca imsak vaktinden aksama kadar en tabii hakları olan yemeyi, içmeyi terk ederek insani adeta melekleştiren oruç ibadetinin manevi zevkini duyarlar."Düşmanla savaşın küçük cihat, nefisle savasın büyük cihat" olarak kabul edildiği bu mücadelede mü'minler büyük bir zafer kazanarak kulluk imtihanında gösterdikleri basarının sevincini taşırlar. Çok mübarek bir gün olan bayramda, kutsal mekânlar olan camilerde topluca ibadet etmenin suruna eren Müslümanların arsa yükselen tekbir sesleri, kalbilerimizdeki imanın açık bir delili, yan yana gelerek. Omuz omuza vererek cemaat halinde kılınan bayram namazları Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin en güzel göstergesidir.

BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

SAKARYA TARİHİ

Sakarya ilinin bilinen târihi Hititlerle başlar. Anadolu'da ilk siyâsî birliği kuran Hititler, bu bölgeyi sınırları içinde bulundurmuşlardır. Hitit Devleti iç karışıklıklar ve bölünmeler neticesi yıkılınca, bu bölge Friglerin eline geçti. Dış güçlerin tahrikiyle iç karışıklıklar ve bölünmelerden sonra yıkılan Friglerin yerine bölgeye Lidyalılar hâkim oldular. Persler, M.Ö. 6. asırda Lidya Devletini yenerek Anadolu'nun mühim kısmını işgal ettiler. M.Ö. 4. asırda Makedonya Kralıİskender, Pers Devletini yenerek İran'ı ele geçirdi. İskender'in ölümü üzerine bu bölge, halefleri arasında ihtilaf konusu oldu. Bitinya Krallığı, Makedonya Krallığına karşı İskender'in ölümünden sonra iç bağımsızlığını ilânetti ve bu bölgeye hâkim oldu. M.Ö. 1. asırda Romaimparatorluğu, Bitinya Krallığı ile birlikte bu bölgeyi alarak kendi topraklarına kattı.

M.S. 365'te Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Anadolu'nun diğer kısımları gibi Bitinya bölgesi de, Doğu Roma (Bizans)nın payına düştü.

Altıncı asırda Justinianus, Bitinya bölgesine önem verdi. İslâm orduları, zaman zaman ve bilhassa İstanbul'un fethi için, bölgeden geçerken buraları fethetmişlerse de, uzun müddet kalmadılar. Ayrıca Sâsâniler de zaman zaman bölgeye akınlar yaptılar.

1071 Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu Fâtihi Kutalmışoğlu Süleyman Şah emrindeki Türk ordusu, bütün Anadolu gibi Sakarya bölgesini de fethetti. İznik başşehir yapılarak, Büyük Selçuklu Devletine bağlı Türkiye Selçukluları Devleti kuruldu. Bunun üzerine Bizans'ın teşvikiyle Haçlı Seferleri başladı. Birinci Haçlı Seferinde İznik terk edilerek başşehir Konya'ya taşındı. Bu bölge (Sakarya) ve Kocaeli yeniden Bizans'ın eline geçti. On dördüncü asırda Orhan Gâzi devrinde, Kocaeli ve Sakarya bölgesi, ikinci defâ fetholunarak Osmanlı Devletinin sınırları içine alındı ve o târihten bu yana Türk hâkimiyetinde kaldı.

Kânûnî Sultan Süleymân Han, İzmit Körfezini SakaryaNehri vâsıtasıyla Sapanca Gölüne bağlayıp, dünyânın en büyük iç limanını meydana getirmeyi düşünmüştü. Bu işi Mîmar Sinân yapacaktı. Seferler sebebiyle bu plân gerçekleşemedi. Sultan İkinci Mahmûd Han, bu plânı yeniden ele aldı. 30 bin işçi temin edildi. Fakat dış gâileler sebebiyle bu plân gerçekleşemedi.