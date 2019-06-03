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  • Son Güncelleme: 03.06.2019 13:20

4 Haziran resimli, en güzel kutlama mesajları sözleri

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü sevdiklerinize yollamak için bayram mesajları arıyorsanız takvim.com.tr sitesi en güzel mesajları bir araya topladı. Ramazan Bayramı için WhatsApp, Facebook ya da SMS ile en güzel bayram mesajlarını, resimli ve kısa SMS'lerle atabilirsiniz. 29 gün tutulan orucun ardından bayram başlıyor. Müminlere hediye olan Ramazan Bayramı 4 Haziran’da başlayacak. Üç gün sürecek bayram coşku ile karşılanıyor. Ramazan ayında tutulan bir aylık orucun bitiminde Şevval ayının ilk üç günü Müslümanların bayram günleridir. Bu önemli günü sevdiklerine duyurmak ve kutlamalarını yapmak isteyen vatandaşlar na yoğun ilgi gösteriyorlar. Haberimiz içerisinden güzel Ramazan Bayramı mesajlarına ulaşabilirsiniz.

Ramazan Bayramı mesajları resimli, en güzel 2019 Şeker Bayramı kutlama mesajları sözleri. Ramazan Bayramı resimli mesajları ve 2019 Ramazan bayramı kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik. Bu özel ve anlamlı günde eşinize dostunuza, sevdiklerinize yollayacağınız güncel bayram mesajlarına mutlaka göz atın. Ramazan Bayramı Salı ile Perşembe günlerinde arasında kutlanacak, sevdiklerinize göndermeniz için en güzel bayram mesajlarını takvim.com.tr sitesi sizin için hazırladı. Ramazan Bayramı için en güzel bayram mesajlarını sizin için biraraya getirdik, resimli ve kısa bayram mesajlarını sms'lerle sevdiklerinize atabilirsiniz. Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

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