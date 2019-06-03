Bayram namazı kaçta kılınacak? Tüm Türkiye'de vatandaşlar bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala heyecanı yaşanmaya başladı. Bayram sabahı ilk yapılacak olan namazı eda etmenin ardından aile, eş ve dostla sırasıyla bayramlaşılır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı açıklama merakla takip ediliyor.İşte Bayram namazı kaçta kılınacak? İllerin namaz saatleri 2019? Merak edilen detaylar haberimizde... 11 ayın sultanı Ramazan Bayramına geldiğimiz şu günlerde bayram namazı saatleri de bireyler tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı takvim doğrultusunda ise sizlere Bayram namazı saatlerini hazırladık. Bayram; Allah'ı bir, Peygamberi bir, Kitabı bir, aynı kıbleye yönelen, aynı heyecanı taşıyan Müslümanların sevinçlerini paylaştığı mukaddes bir gündür. İşte 4 Haziran bayram namazı saat kaçta kılınacak?

11 ayın sultanı Ramazan Bayramına geldiğimiz şu günlerde bayram namazı saatleri de bireyler tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı takvim doğrultusunda ise sizlere Bayram namazı saatlerini hazırladık.