TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında 21 kilometre uzadı. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar geldi. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor. Türk yetkililer, Gürcistan gümrüğünde geçişlerde yavaşlama yaşanan işlemlerle ilgili temas başlattı.