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  • Son Güncelleme: 03.06.2019 15:14

'nda 21 kilometre TIR kuyruğu

’nin üzerinden Kafkas ülkelerine açılan 'in 'nda, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında 21 kilometre kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı.

TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında 21 kilometre uzadı. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar geldi. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor. Türk yetkililer, Gürcistan gümrüğünde geçişlerde yavaşlama yaşanan işlemlerle ilgili temas başlattı.

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