Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.06.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 15:17

Son dakika haberi: 'den 'ya itirazı

Son dakika haberine göre , 'nın yla ilgili son kararına itiraz etti. Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.

AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz!

, Yüksek 'na () kuruluyla ilgili son kararına itiraz etti.

YSK sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar vermişti.

Bayram sonrası YSK'nın itirazı karara bağlaması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: AK Parti'den YSK'ya seçim kurulu itirazı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri