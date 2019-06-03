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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 09:49

İşte ve sözleri

Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü sevdiklerinize yollamak için bayram mesajları arıyorsanız takvim.com.tr sitesi en güzel mesajları bir araya topladı. Ramazan Bayramı için WhatsApp, Facebook ya da SMS ile en güzel bayram mesajlarını, resimli ve kısa SMS'lerle atabilirsiniz. 29 gün tutulan orucun ardından bayram başlıyor. Müminlere hediye olan Ramazan Bayramı 4 Haziran'da başlayacak.

Ramazan Bayramı mesajları resimli, en güzel 2019 Şeker Bayramı kutlama mesajları sözleri. Ramazan Bayramı resimli mesajları ve 2019 Ramazan bayramı kutlama sözlerini sizler için bir araya getirdik. Bu özel ve anlamlı günde eşinize dostunuza, sevdiklerinize yollayacağınız güncel bayram mesajlarına mutlaka göz atın. Ramazan Bayramı Salı ile Perşembe günlerinde arasında kutlanacak.

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