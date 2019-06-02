Adana'da El Kaide operasyonu

Adana'da polis, terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgütede eleman ve finansman sağladıkları öne sürülen İ.O ile M.O., Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki adreslerinde şafak baskınıyla yakalandı. Gözaltına alınan İ.O ile M.O. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.