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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 09:48

'da operasyonu

'da emniyet güçleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla üyesi oldukları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adana'da El Kaide operasyonu

'da polis, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon düzenledi. Örgütede eleman ve finansman sağladıkları öne sürülen İ.O ile M.O., Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki adreslerinde şafak baskınıyla yakalandı. Gözaltına alınan İ.O ile M.O. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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