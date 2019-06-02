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  • Son Güncelleme: 02.06.2019 09:40

, hal yasası, , , ek gösterge yasası son durum! Meclis'e geldi mi?

milyonların gözü , ceza indirimi, hal yasası , ek gösterge ve yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i çok yoğun günler bekliyor. Başkan Erdoğan, önceki gece Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” programında vatandaşlardan gelen af taleplerine “Meclis açıldığında bu konuların görüşüleceği” karşılığını verdi. İnfaz yasasında yapılacak değişiklikle, terör suçları hariç, cezasının yüzde 50’sini çeken serbest kalacak. Kadın ve çocuğa şiddet, tecavüz suçlarının cezası artacak. Suç işleyen bir gün dahi olsa cezasını çekecek. “kamuoyunun vicdanını sızlatmayacak” suçlarda ceza indirimine gidilmesine yönelik çalışmada sona gelindi. Peki 2 Haziran genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge EYT son durum! Meclis'e geldi mi?

2 Haziran genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge EYT erken emeklilik yasası son durum! Meclis'e geldi mi? TBMM'nin gündeminde şu sıralar birçok konu yer alıyor. Af yasasından 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. Başkan Erdoğan, "Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Ama herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek" diye konuştu. Peki, Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatında son durum ne? İşte son detaylar... Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

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