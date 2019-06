Dörtnala Meclis’e

Ülkemizde her yıl binlerce at, aç-susuz faytona sürüldükleri için can verdi. Sadece İstanbul Adalar'da her yıl 400 atın fayton kazalarında ya da bakımsızlıktan öldüğü kaydedildi. Hayvanseverler isyan etti. Meclis Hayvan Hakları nı Araştırma Komisyonu'nda, bazı turizm bölgelerinde kullanılan atlı faytonlar gündeme geldi. Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi Kurucusu Elif Ertürk Narin, nostalji ve turizmin unsuru olarak pazarlanan, bu şekilde ayakta duran faytonculuğun derhal yasaklanmasını istedi. Narin, atlı faytonlara çözüm önerisi olarak da çevreye dost olan elektrikli faytonları önerdi. Narin, faytonculukta kullanılan atların "emekliye ayrılması"nı talep etti. Komisyonda bir başka önemli konuyu da Yunuslara Özgürlük Platformu, gündeme getirdi. Platform temsilcisi Öykü Yağcı Tonay, yunus parkları ve ticaretine dikkat çekti. Tonay, Bodrum 'da otizmli çocuklara yunus terapisi yaptırdığını iddia eden bir tesiste yunuslara horon oynatıldığını belirtti.