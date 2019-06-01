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Başkan 'dan ‘yerli ve milli’ mesaj

Başkan Erdoğan, Komutanlığı’nın 108. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı gönderdi: Hava Kuvvetlerimiz, yerli ve milli savunma teknolojileriyle dünya havacılığının saygın kurumlarından biri durumuna gelmiştir.

‘Yerli ve milli’ mesaj
Başkan Erdoğan, 1 Haziran Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "100 yılı aşkın süredir şanlı bayrağımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Hava Kuvvetlerimiz, geçmişten bugüne edindiği tecrübeler, yerli ve milli savunma teknolojileriyle güçlenen alt yapısıyla, çağdaş dünya havacılığının saygın kurumlarından biri durumuna gelmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir gücü olan Kuvvetleri, caydırıcı gücüyle bölge ve dünya barışının sağlanmasında önemli bir denge unsuru olarak üstün vazife anlayışıyla görev yapmaktadır.

GÖKLERİN HAKİMİ
Göklerdeki hakimiyetini sürekli genişleten, her zaman ülkemizin itibarını yükselten kurumlarımız arasında yer alan Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."


MAKYAJI DÖKÜLDÜ
Başkan Erdoğan, iftarı programında konuştu. Erdoğan, "Hedeflere ulaştığımızda bambaşka bir kapı açılacak. Türkiye Devler Ligi'ne çıkmış olacaktır" dedi. Başkan şöyle devam etti: halkının karşısına hoşgörü, diyalog, çağdaşlık abidesi olarak çıkartılan kişilerin suratındaki makyaj döküldükçe, gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Hayatında hiçbir başarı hikayesi olmayan, eserleriyle değil sadece hoyratlık, hakaret, tehdit, tahammülsüzlükle gündeme gelen bir kişiye benim vatandaşımın İstanbul'u emanet etmeyeceğine inanıyorum...



ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ​
Erdoğan, Üsküdar Sahili'nde organize edilen "Büyük Üsküdar İftarı"nın ardından Gebze- Harem minibüs durağını ve yakınındaki büfeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.



TRUMP: FİKRİNİZİ BEĞENDİM
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın geçen çarşamba günü yapılan telefon görüşmesinde S-400'ler de konuşulmuştu. Erdoğan'ın "ortak çalışma grubu kuralım" teklifine Trump'ın "Fikrinizi beğendim" dediği öğrenildi. Trump'tan gelen bu olumlu sinyal sonrasında iki ülke arasında ortak çalışma grubu için temasların hızlanması bekleniyor.

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