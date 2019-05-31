ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 Komisyonu önerisine olumlu baktığı belirtildi. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "çalışma grubu kurulması fikrinizi beğendim" dediği öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump son olarak çarşamba günü telefonda görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak çalışma grubu teklifini ABD Başkanı Trump'a bir kez daha iletmişti. Edinilen bilgiye göre, Trump o teklife ilk kez olumlu bir yanıt verdi.

ABD, S-400 ALIMINA KARŞI ÇIKIYORDU

ABD, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi ile F-35 savaş uçaklarına aynı anda sahip olmasına karşı çıkıyordu.

Gerekçe olarak da S-400 radarlarının F-35'lere ilişkin gizli bilgilere ulaşabileceği, bu sayede F-35'lerin radarda görünmemesini sağlayan sistemin Rusya tarafından kolaylıkla aşılabileceğini iddia ediyordu.

"FİKRİNİZİ BEĞENDİM"

Ankara, bu iddiaya cevap olarak S-400 sistemlerinin incelenmesi için ortak bir çalışma grubu kurulmasını teklif etti. Bugüne kadar teklife yanıt vermeyen Trump'ın, ilk kez "Fikrinizi beğendim" sözlerini kullandığı öğrenildi.

Trump'tan gelen bu olumlu sinyal sonrasında iki ülke arasında ortak çalışma grubu için temasların hızlanması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre teknik düzeyde yapılacak temasların olumlu sonuçlanmasının ardından heyetler oluşturulacak ve çalışmalar hız kazanacak.