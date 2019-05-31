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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 05:12

'da operasyonu! 10 kişi gözaltına alındı

'da, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa ve Yenice mahallerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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