Son dakika... Başkan Erdoğan'dan Üsküdar'da önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Üsküdar İftarı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Üsküdar İftarı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
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