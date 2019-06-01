Başkan Erdoğan'dan TFF Başkanlığına seçilen Özdemir'e kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir'i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkan seçilen Nihat Özdemir'e tebrik telgrafı gönderdi.
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