Eskişehir'de durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin koku almaması için üzerine karabiber, nane ve kekik serpilerek kamufle edilmiş 52,7 kilogram eroin ele geçirildi.
Eskişehir'de durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin koku almaması için üzerine karabiber, nane ve kekik serpilerek kamufle edilmiş 52,7 kilogram eroin ele geçirildi.
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