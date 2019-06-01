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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 18:32

tacirlerinden akılalmaz yöntem | Sakladıkları eroini baharatla kamufle etmişler

-Ankara kara yolunda polis tarafından durdurulan araçta 52,7 kilogram eroinle yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Otomobilin tabanına ve koltukların altına gizlenen nun narkotik köpeği koku almasın diye üstlerine baharat serpilmesi dikkati çekti.



Eskişehir'de durdurulan otomobilde, narkotik köpeğinin koku almaması için üzerine karabiber, nane ve kekik serpilerek kamufle edilmiş 52,7 kilogram eroin ele geçirildi.

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