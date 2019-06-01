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  • Son Güncelleme: 01.06.2019 18:56

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Başkan , 'da silah kazası sonucu şehit olan Kenan Karakuzu'nun ailesine taziye dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'da silah kazası sonucu şehit olan Kenan Karakuzu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Van'da silah bakımı sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Karakuzu'nun ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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