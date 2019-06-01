Türkiye Futbol Federasyonu "seçimli" genel kurulu Ankara'da yapılan ve saat 11'de başlayan genel kurulda TFF İcra kurulu üyesi ve iş insanı Nihat Özdemir ile Ayhan Sağaltıcı aday olarak seçime girecekti ancak TFF Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, seçimli genel kurul için şartları yerine getiren tek adayın Nihat Özdemir olduğunu açıkladı. İşte son durum ve gelişmeler...



Daha önce adaylık başvurusu yapan dört kişinin, seçime katılabilmek için öngörülen 294 delegeden 5'te birinin imzasını alması şartını yerine getiremediği bildirildi.

Genel Kurul'da başkanlık divanının seçiminden sonra; TFF başkanı, yönetim kurulu ve denetleme kurulu aday listeleri divana teslim edilecek. Futbol Federasyonu başkanı Hüsnü Güreli'nin konuşmasının ardından denetleme kurulu raporu okunacak ve bir önceki yönetimin mali ile idari açıdan ibrasına geçilecek. Daha sonra başkan adayı Nihat Özdemir ve Ayhan Sağaltıcı kürsüye gelerek konuşmalarını yapacak. Daha sonra seçime gidilecek.

AĞIRLIK SÜPER LİG'DE

TFF genel kurulunda ağırlık süper lig kulüplerinde olacak. Başkan ve 6 delege ile temsil edilecek Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, 1. Lig başkanları ve birer, ikinci ve 3. Lig kulüp başkanları genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olacaklar.

Statüye göre; Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile en fazla (A) Milli olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış beş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı ile en uzun süre (A) Milli Takım teknik direktörlüğü yapmış beş, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı ile ön eleme maçları hariç UEFA Şampiyonlar Ligi ya da bu lig öncesinde bu statüye denk organizasyonlarda en fazla müsabaka yönetmiş beş delege genel kurula katılacak.

Ayrıca, bünyesinde futbol dalı bulunan engelli spor federasyonlarının başkanları, FIFA veya UEFA İcra Kurulu'nda görev yapmış kişiler, FIFA veya UEFA komitelerinde fiilen en az on yıl görev alan kişiler ve Futbol Federasyonu başkanlığını asaleten yapmış kişiler oy kullanabilecekler.

AĞIRLIK SÜPER LİG'DE

TFF genel kurulunda ağırlık süper lig kulüplerinde olacak. Başkan ve 6 delege ile temsil edilecek Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, 1. Lig başkanları ve birer, ikinci ve 3. Lig kulüp başkanları genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olacaklar.

Statüye göre; Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı ile en fazla (A) Milli olmuş ve faal futbolculuğu bırakmış beş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği başkanı ile en uzun süre (A) Milli Takım teknik direktörlüğü yapmış beş, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği başkanı ile ön eleme maçları hariç UEFA Şampiyonlar Ligi ya da bu lig öncesinde bu statüye denk organizasyonlarda en fazla müsabaka yönetmiş beş delege genel kurula katılacak.

Ayrıca, bünyesinde futbol dalı bulunan engelli spor federasyonlarının başkanları, FIFA veya UEFA İcra Kurulu'nda görev yapmış kişiler, FIFA veya UEFA komitelerinde fiilen en az on yıl görev alan kişiler ve Futbol Federasyonu başkanlığını asaleten yapmış kişiler oy kullanabilecekler.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950'de aslen Bitlisli olan bir ailenin çocuğu olarak Diyarbakır'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini burada tamamladı. 1967 senesinde Ankara'ya gelerek üniversiteye başladı. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Akademisi'nden makine yüksek mühendisi olarak mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra yakın arkadaşı Sezai Bacaksız ile birlikte asistan olarak aynı okulda çalışmaya başladı. Sonrasında arkadaşıyla beraber Ege Üniversitesi'ne giderek endüstri bölümünde master yaptı. Bu dönemde iki arkadaş Limak Holding'in temellerini attı.

Nihat Özdemir, Limak Holding'in Sezai Bacaksız ile kurucu ortağıdır. 1976 senesinde LİMAK İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurmuş; Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının baraj, sulama tesisleri, boru hatları, arıtma tesisleri, yollar ve fabrika işlerini zamanından önce tamamlayarak artan bir yoğunlukla yeni işlerin yapımını üstlenmiştir. LİMAK'ın faaliyet alanını yalnızca inşaat taahhüdü ile sınırlamamış, yetişmiş insan gücünü, enerji, turizm, çimento ve gıda sektörlerine de taşımıştır.

İŞ KARİYERİ...

Limak Şirketler Grubu; 1995 senesinde turizm, 1997 senesinde enerji, 2000 senesinde çimento sektörlerine girdi. 2008 senesinde havalimanı işletme sektörüne adım attı. Aynı sene Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri'ni açarak gıda sektöründe yeni bir başlangıç yaptı. Bulunduğu sektörlerde sürdürülebilir büyüme stratejisiyle ön sıralarda yer almayı hedefledi. Enerji üretiminin yanına 2010 senesinde enerji dağıtımı ve enerji ticareti alanlarını ekledi. 2011 senesinde devir aldığı İskenderun Limanı'yla liman işletmeciliği sektörüne girdi.

Halen LİMAK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübünün eski 2. başkanıdır. Türkiye Müteahhitler Birliği'nin başkanlığını da yapmış olan Özdemir, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'nın hissedarıdır. Nihat Özdemir, Gülseren Özdemir ile evlidir. Batuhan Özdemir isminde oğlu ve Ebru Özdemir isminde bir kızı vardır.

SPOR KARİYERİ...

Nihat Özdemir, 90'lı senelerde Ankara sanayi odası meclis başkanlığı vazifesinde bulundu. 1995-1996 seneleri arasında Ali Şen ile birlikte Fenerbahçe yönetimine girdi. 2000 senesinden itibaren de Aziz Yıldırım ile birlikte çalışmaya başladı.