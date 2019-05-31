Bayram ayın kaçında başlıyor bayram tatili kaç gün? 3 Haziran Pazartesi arefe günü tam gün tatil mi? Ramazan ayının sonlarına doğru vatandaşlar bayram ne zaman sorularının yanıtı arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2019 yılına ait dini günler takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayı, 06 Mayıs tarihinde başlayacak, 3 Haziran tarihinde arefe günü ile sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 04 Haziran Salı gününe denk gelecek. Cuma gününün de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi halinde Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek. Müslümanlar Ramazan Bayramı'nın öncesinde geçirilen Arefe Günü'nde oruç tutmaya devam ederler.