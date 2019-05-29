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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 18:46

Başkan Erdoğan Trump ile görüştü

Başkan ve Başkanı telefon ile görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, Trump ile telefon görüşmesinde, savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yineledi.

Başkan Erdoğan Trump ile görüştü
Başkan ve Başkanı telefon ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İşte Altun'un o paylaşımları;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. İki lider, 'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır.

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