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  • 30.05.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 19:24

Son dakika... 'de kabul edildi! 'nden geçenlere verilen idari para cezası affedildi

'nda 'nin teklifinin "1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden" maddesi kabul edildi.

Son dakika gelişmesine göre, 'nda 'nin teklifinin "1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden" maddesi kabul edildi.

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise yasanın yürürlük tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde, üç ay içinde iade edilecek.

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