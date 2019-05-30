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  • 30.05.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 30.05.2019 14:12

şehidi 'a son görev

'ta düzenlenen Pençe operasyonunda şehit olan memleketi ’ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede şehit yakınları ve ilçe halkı teröre lanet okudu.

Kuzey Irak şehidine son görev

'ın Goraspi Dağı bölgesinde düzenlenen Pençe operasyonunda, 'lı teröristlerce daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan için memleketi 'ta cenaze töreni düzenlendi.



Türkoğlu ilçesindeki şehitlikte düzenlenen törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin babası Halis Taşhan cenazeye sağlık görevlileri eşliğinde katılırken, annesi Ayşe Taşhan ve yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Tören, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın özgeçmişinin okunmasıyla başladı. Kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan, Türkoğlu Şehitliğinde toprağa verildi.

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