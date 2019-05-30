AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 00.43'te merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.31 00:43:45 36.9767 27.6488 7.1 -.- 4.2 4.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.05.30 23:33:23 37.3122 36.2247 5.0 -.- 2.1 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2019.05.30 20:41:18 36.8768 36.7952 7.1 -.- 2.8 -.- HASANCALI-MUSABEYLI (KILIS) İlksel

2019.05.30 20:31:03 36.9282 27.6613 5.7 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2019.05.30 18:06:21 37.2607 28.0353 0.0 -.- 2.1 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2019.05.30 16:41:21 37.4910 29.2208 29.3 -.- 1.2 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel

2019.05.30 15:59:59 37.0690 27.9085 0.0 -.- 1.9 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel

2019.05.30 14:46:30 37.2170 28.2833 0.0 -.- 1.8 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel