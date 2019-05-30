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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 01:10

Son dakika: Gökova Körfezi'nde !

'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Muğla'nın çevre ilçelerinden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Muğla'da korkutan deprem!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 00.43'te merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.05.31 00:43:45 36.9767 27.6488 7.1 -.- 4.2 4.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.30 23:33:23 37.3122 36.2247 5.0 -.- 2.1 -.- KIZYUSUFLU-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2019.05.30 20:41:18 36.8768 36.7952 7.1 -.- 2.8 -.- HASANCALI-MUSABEYLI (KILIS) İlksel
2019.05.30 20:31:03 36.9282 27.6613 5.7 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.05.30 18:06:21 37.2607 28.0353 0.0 -.- 2.1 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.05.30 16:41:21 37.4910 29.2208 29.3 -.- 1.2 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2019.05.30 15:59:59 37.0690 27.9085 0.0 -.- 1.9 -.- GURCEGIZ-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.05.30 14:46:30 37.2170 28.2833 0.0 -.- 1.8 -.- AKCAOVA-(MUGLA) İlksel

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