CHP’lilerin din adamlarıyla iftar yapmasına sesini çıkarmayan FOX TV sunucusu Portakal’dan skandal tweet

Her fırsatta Türkiye ve AK Parti karşıtı provokatif haberler yapan ABD sermayeli FOX TV'nin sunucusu Fatih Portakal skandal bir tweete imza attı.

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu Kürt Meleler ve din adamları ile iftar yaparken tek bir tweet dahi atamayan Fatih Portakal, Binali Yıldırım'ın dini kanaat önderleriyle bir araya gelmesinin ardından sosyal medyadan nefret kustu.





SKANDAL TWEET

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yaptığı ziyareti diline dolayan Portakal, "Hala tarikatlardan cemaatlerden medet umanlar var. Aslında değişmeyen ülke gerçeği. Ne var ki bu zemini hazırlayan yine siyasetçinin kendisi. Bu fotoğraf ve o söz: "TC şeyhler, dervişler, müridler memleketi olamaz" ifadelerini kullanarak haddini aştı.





Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu, Kürt kanaat önderler, Meleler ve din adamları ile iftar yapmış, Kürtçe anadilde eğitim vaat etmişti ve Barzani'nin medyasına da özel röportaj vermişti ancak Fatih Portakal bu konuyla ilgili tek bir satır haber dahi yapmamıştı.







CHP 10 TARİKAT LİDERİNİ İSTANBUL'A GETİRDİ

Öte yandan CHP'nin İstanbul'a 10 Kürt dini lideri Mele getirttiği ve önümüzdeki günlerde 34 Tarikat-Cemaat Lideri Mele'nin daha İstanbul'a geleceği bildirildi. "Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz." söylemini kullanan Fatih Portakal'ın bu konu hakkında da tek bir tweet atmamasına rağmen Binali Yıldırım'ın ziyaretini kullanarak AK Parti ve Yıldırım'ı saldırması sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.







MELELER KİMDİR?

"Mele" Kürt kanaat önderi. Mele, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda gayriresmî olarak imam görevi yapan çoğunlukla Kürt din âlimi.