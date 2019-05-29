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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 12:51

kitabı içeriği skandal ne yazıyor? ? ?

kitabı içeriği skandal ne yazıyor? ? ? Türkiye'nin gündemine oturan skandal kitap Zümrüt Apartmanı olay oldu. Pedofili içeren kitap hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve kitabın yazarı gözaltına alındı. 2013 yılında yazılan ve birçok kez ödül alan kitabın içinde yazan iğrenç ifadeler kan dondurdu. Peki kimdir bu yazar Abdullah Şevki aslen nereli, kitapları hangisi? Abdullah Şevki, 1953'te 'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İktisat ve Felsefe dallarında yüksek lisans yaptı. Çeşitli kamu görevlerinde, uzun süre yurtdışında bulundu. İngilizce ve Fransızcadan çeviriler yaptı. Sonraki yıllarda yaşamı boyunca en çok istediği amaca ulaşarak, okumak ve yazmak dışında hemen hiçbir şeyle ilgilenmedi. İngilizce ve Fransızca dillerinden çeviriler yaptı.

Zümrüt Apartmanı adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Şevki'ye sosyal medyadan tepkiler çig gibi yağdı. Halkın yanı sıra sanat, spor ve siyaset camiasından çok sert tepkiler alan Zümrüt Apartmanı kitabının toplatılması için kampanya başlatıldı. Peki olay olan kitap Zümrüt Apartmanı'nın içinde ne yazıyor? Bu kitapta yazan iğrenç ve mideleri bulandıran ifadeleri paylaşmıyoruz. Peki kimdir bu 2013 yılında yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabı ile gündem olan yazar Abdullah Şevki, aslen nereli, kaç yaşında ve diğer kitapları hangisi? Pedofili ne demek? Pedofili hastalığı kimlerde görülür?

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