Zümrüt Apartmanı adlı kitap ve yazarı Abdullah Şevki bir anda Türkiye'nin gündeminde oturdu. Kitabında pedofili ifadeler kullanan Abdullah Şevki'ye sosyal medyadan tepkiler çig gibi yağdı. Halkın yanı sıra sanat, spor ve siyaset camiasından çok sert tepkiler alan Zümrüt Apartmanı kitabının toplatılması için kampanya başlatıldı. Peki olay olan kitap Zümrüt Apartmanı'nın içinde ne yazıyor? Bu kitapta yazan iğrenç ve mideleri bulandıran ifadeleri paylaşmıyoruz. Peki kimdir bu 2013 yılında yazdığı Zümrüt Apartmanı kitabı ile gündem olan yazar Abdullah Şevki, aslen nereli, kaç yaşında ve diğer kitapları hangisi? Pedofili ne demek? Pedofili hastalığı kimlerde görülür?