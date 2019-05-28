İlk S-400 ekipmanı haziran ayında Türkiye'de olacak. S-500'leri de ortak üreteceğiz. Tek bir S-500 bataryası bile tüm Türk hava sahasını korumaya yeter.
Kaldı ki gelişmiş Hisar hava bataryaları var. Türkiye, Doğu Akdeniz'i ABD tehdidine karşı savunma kudretindedir. Amerika geç kaldığını yeni fark etti.
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
ABD ne yaparsa yapsın Türkiye füze kalkanını kuracaktır. Türkiye artık ABD'nin emir verdiği bir ülke değil. Tam bağımsız, yeni bir güç. Bunu Amerika da kabul edecek.
Sergey Şoygu, mevkidaşı Hulusi Akar ile sık sık bir araya geliyor.
Kaldı ki gelişmiş Hisar hava bataryaları var. Türkiye, Doğu Akdeniz'i ABD tehdidine karşı savunma kudretindedir. Amerika geç kaldığını yeni fark etti.
TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
ABD ne yaparsa yapsın Türkiye füze kalkanını kuracaktır. Türkiye artık ABD'nin emir verdiği bir ülke değil. Tam bağımsız, yeni bir güç. Bunu Amerika da kabul edecek.
Sergey Şoygu, mevkidaşı Hulusi Akar ile sık sık bir araya geliyor.
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