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Rusya'dan kritik açıklama: geliyor 'ü ortak üreteceğiz

ile arasında krizi tırmandı. Rusya Savunma Bakanı ise çarpıcı açıklamalar yaptı...

S-400 geliyor S-500'ü ortak üreteceğiz
İlk ekipmanı haziran ayında 'de olacak. 'leri de ortak üreteceğiz. Tek bir S-500 bataryası bile tüm Türk hava sahasını korumaya yeter.
Kaldı ki gelişmiş Hisar hava bataryaları var. Türkiye, 'i tehdidine karşı savunma kudretindedir. Amerika geç kaldığını yeni fark etti.



TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
ABD ne yaparsa yapsın Türkiye füze kalkanını kuracaktır. Türkiye artık ABD'nin emir verdiği bir ülke değil. Tam bağımsız, yeni bir güç. Bunu Amerika da kabul edecek.



, mevkidaşı ile sık sık bir araya geliyor.

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