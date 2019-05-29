Abdullah Şevki'den sonra bir pedofili skandalı da FETÖ gelini Elif Şafak'tan!

ELİF ŞAFAK'A NEDEN TEPKİ YOK?

Abdullah Şevki'nin iğrenç satırları sosyal medyada tartışılmaya devam edilirken önemli isimlerde de kitapla ilgili tepkiler geldi. 2000 yılında Metis Yayınlarından, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba bugüne kadar neden her hangi bir tepki verilmediği merak konusu oldu.