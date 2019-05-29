Abdullah Şevki'den sonra bir pedofili skandalı da FETÖ gelini Elif Şafak'tan!
Abdullah Şevki isimli şahsın," Zümrüt Apartmanı" kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin gün yüzüne çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmıştı. Sözde yazar Abdullah Şevki isimli sapığın çocuk istismarına dair yazdığı mide bulandıran ifadelerin ortaya çıkmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. Skandal satırların sahibi, FETÖ'nün parlattığı sözde yazar Elif Şafak oldu. Elif Şafak'ın kan donduran satırları sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte Elif Şafak'ın "Mahrem" kitabında yer alan skandal ifadeler ve sosyal medyadan gelen tepkiler...
KİTAP HALA SATIŞTA
Doğan Kitap tarafından yayımlanan "Mahrem" isimli "kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında " Elif Şafak'ın Abdullah Şevki'yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı görüldü. Çocuk istismarına açıkça yer verilen kitabın hali hazırda bir çok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi.
ELİF ŞAFAK'A NEDEN TEPKİ YOK?
Abdullah Şevki'nin iğrenç satırları sosyal medyada tartışılmaya devam edilirken önemli isimlerde de kitapla ilgili tepkiler geldi. 2000 yılında Metis Yayınlarından, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba bugüne kadar neden her hangi bir tepki verilmediği merak konusu oldu.