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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 15:29

Başkan Erdoğan'dan ''un Fethi' mesajı

Başkan ’un Fethi’nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Başkan Erdoğan'dan 'İstanbul'un Fethi' mesajı

Cumhurbaşkanı , sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve 'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

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