Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim İlhan Karagöz, 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek...
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