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  • Son Güncelleme: 29.05.2019 17:15

elebaşına 'mehdi' diyen eski hakim 'e ağırlaştırılmış cezası

Meslekten ihraç edilen ve elebaşına "mehdi" diyen eski hakim , ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime müebbet!

Görevde bulunduğu dönemde verdiği bir kararda elebaşısı Fetullah Gülen için Mehdi diyen eski hakim , 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış cezasına çarptırıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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