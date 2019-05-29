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  • 29.05.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 18:51

'den sonra pedofili skandalına imza atan atan 'ın 'Mahrem' isimli kitabına tepkiler çığ gibi!

isimli şahsın, "" kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin gün yüzüne çıkması 'de şok etkisi yaratmış, kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu söz konusu şahıs gözaltına alınmıştı. 'ın "Mahrem" kitabında yer alan skandal ifadeler de dan büyük tepki topladı. Vatandaşlar, çocuklarının bu sapık zihniyetli insanlardan korunması için skandal kitabın toplatılmasını istedi.

Tepkiler çığ gibi! Skandal kitap toplatılsın

isimli şahsın," " kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin gün yüzüne çıkması 'de şok etkisi yaratmıştı. Sözde yazar Abdullah Şevki isimli sapığın çocuk istismarına dair yazdığı mide bulandıran ifadelerin ortaya çıkmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. Skandal satırların sahibi, 'nün parlattığı sözde yazar oldu. Elif Şafak'ın kan donduran satırları da büyük tepki topladı.

Abdullah Şevki isimli şahsın,"Zümrüt Apartmanı" kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin gün yüzüne çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmış, kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu söz konusu şahıs gözaltına alınmıştı. Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı daha sonra serbest bırakılmıştı.

Henüz olay gündemdeki sıcaklığını korurken benzer ifadelerin Elif Şafak tarafında da kullanıldığı ortaya çıktı. Elif Şafak'ın 'Mahrem' ismli kitabı da Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

tarafından yayımlanan "Mahrem" isimli "kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında " Elif Şafak'ın Abdullah Şevki'yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı görüldü. Çocuk istismarına açıkça yer verilen kitabın hali hazırda bir çok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi.

Büyük tepkilere neden olan kitaba tepkiler ise çığ gibi. Doğan Kitap'ta 66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden en iyi roman ödülü aldığı ortaya çıktı. İçerisinde açıkça pedofili ifadeleri barındıran çalışmayanın nasıl ödül aldığı da merak konusu oldu.

Vatandaşlar tarafından adeta sapkın zihniyetini satırlara döken Elif Şafak'ın kitabının toplatılması isteniyor. Elif Şafak'ın skandal satırlarına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken çocukların böyle saıklardan korunması gerektiği kaydedildi.

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