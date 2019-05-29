Abdullah Şevki isimli şahsın," Zümrüt Apartmanı" kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin gün yüzüne çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmıştı. Sözde yazar Abdullah Şevki isimli sapığın çocuk istismarına dair yazdığı mide bulandıran ifadelerin ortaya çıkmasının ardından bir skandal daha patlak verdi. Skandal satırların sahibi, FETÖ'nün parlattığı sözde yazar Elif Şafak oldu. Elif Şafak'ın kan donduran satırları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Abdullah Şevki isimli şahsın,"Zümrüt Apartmanı" kitabında yayımladığı çocuk istismarına ilişkin ifadelerin gün yüzüne çıkması Türkiye'de şok etkisi yaratmış, kamuoyundan gelen yoğun tepki sonucu söz konusu şahıs gözaltına alınmıştı. Abdullah Şevki ve kitabın yayıncısı daha sonra serbest bırakılmıştı.

Henüz olay gündemdeki sıcaklığını korurken benzer ifadelerin Elif Şafak tarafında da kullanıldığı ortaya çıktı. Elif Şafak'ın 'Mahrem' ismli kitabı da Türkiye gündemine bomba gibi düştü.

Doğan Kitap tarafından yayımlanan "Mahrem" isimli "kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında " Elif Şafak'ın Abdullah Şevki'yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı görüldü. Çocuk istismarına açıkça yer verilen kitabın hali hazırda bir çok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi.

Büyük tepkilere neden olan kitaba tepkiler ise çığ gibi. Doğan Kitap'ta 66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden en iyi roman ödülü aldığı ortaya çıktı. İçerisinde açıkça pedofili ifadeleri barındıran çalışmayanın nasıl ödül aldığı da merak konusu oldu.

Vatandaşlar tarafından adeta sapkın zihniyetini satırlara döken Elif Şafak'ın kitabının toplatılması isteniyor. Elif Şafak'ın skandal satırlarına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken çocukların böyle saıklardan korunması gerektiği kaydedildi.