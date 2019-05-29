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  • 29.05.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 18:36

'de kaçakçılarına operasyon! 10 gözaltı

'de kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına operasyon!

'de düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucu Bigadiç ve Altıeylül ilçelerinde yapıldığı bilgisini aldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilere ait 11 ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 heykel, 67 tarihi yüzük, 374 sikke, 727 tarihi obje ve 10 dedektör ele geçirildi.

Operasyonda, A.A, İ.A, A.A, A.K, B.B, G.A, İ.K, İ.D, M.Ç. ve A.T. gözaltına alındı.

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