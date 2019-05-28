Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs'da başlatılan Pençe Harekatında şu ana kadar 9 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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