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  • 28.05.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 28.05.2019 17:37

itiraz etmişti! Adıyaman'ın Suvarlı beldesinde tekrarlanacak

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde, Pazar günü yapılan in tekrarlanmasına karar verildi. 'nin adayı , 'ya itirazda bulunmuştu.

AK Parti itiraz etmişti! YSK'dan yeniden seçim kararı

Besni'ye bağlı Suvarlı beldesinde, yerel inde, 880 oy alan İYİ Parti'li , belediye başkanlığına seçildi. 769 oy alan 'nin adayı ise Ağır'ın seçilmesine engel adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle önce 'na ardından 'ya itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren YSK tarafından, 17 Mayıs'ta, Mikail Ağır'ın adli sicil kaydında bulunan suç dolayısıyla mazbatasının iptaline karar verildi. Bunun üzerine İYİ Parti'li belediye meclis üyeleri de istifa etti. Besni İlçe Seçim Kurulu'nca konuyla ilgili YSK'dan görüş istendi. YSK, İlçe Seçim Kurulu'na beldede 31 Mart'ta yapılan seçimin yenilenmesi görüşünü bildirdi. 'Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun' hükümleri gereğince seçim yenileme ilanını takip eden 60 gün sonundaki ilk pazar günü, Suvarlı'da seçim tekrarlanacak.

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