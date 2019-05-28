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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 20:17

Başkan Erdoğan ile Berham Salih'ten kritik görüşme

Başkan 'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı. İki lider görüşme ardından iftar programında bir araya gelecek.

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