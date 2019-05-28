Başkan Erdoğan ile Berham Salih'ten kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
İki lider görüşme ardından iftar programında bir araya gelecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'le görüşmesi başladı. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
İki lider görüşme ardından iftar programında bir araya gelecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.