MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

İl içi atama bekleyen öğretmenler, 21-24 Mayıs'ta başvurularını gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen boş kontenjanlara başvuru yapan öğretmenler atama sonuçlarını heyecanla bekliyor. Türkiye genelinde binlerce öğretmenin başvuru yaptığı il içi atama tayinler ne zaman açıklanacak? İl içi atama açıklayan iller hangileri? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o konu ile ilgili detaylar...