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MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri?

İl içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İsteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler atama sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, il içi atama sonuçları hangi illerde açıklandı? İl içi atama sonuçları açıklayan iller hangileri? İl içi tayin ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

28.05.2019 17:11 - Son Güncelleme: 28.05.2019 17:11
MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?
MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?

İl içi atama bekleyen öğretmenler, 21-24 Mayıs'ta başvurularını gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen boş kontenjanlara başvuru yapan öğretmenler atama sonuçlarını heyecanla bekliyor. Türkiye genelinde binlerce öğretmenin başvuru yaptığı il içi atama tayinler ne zaman açıklanacak? İl içi atama açıklayan iller hangileri? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o konu ile ilgili detaylar...

MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?
MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLAYAN İLLER HANGİLERİ?

İl içi atama sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 il içi atama sonuçları 29 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacak. Başvuru yapan öğretmenler sonuçlarını başvuru yaptıkları ilin Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?
MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?

HİZMET SÜRESİ FAZLA OLANA ÖNCELİK VERİLECEK

Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?
MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?

İL İÇİ İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

MEB tarafından yayınlanan duyuruda, ilişik kesme işlemlerinin 14 Haziran 2019 tarihinden itibaren yapılabileceği bildirildi.

MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?
MEBBİS giriş: İl içi tayinler ne zaman açıklanacak? 2019 il içi atama açıklayan iller hangileri?

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlı çalışma yükümlüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 10 - 14 Haziran 2019 tarihleri araında alınacak.

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