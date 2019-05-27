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  • 27.05.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 15:52

MİT ve polisten ortak operasyon

'da ile irtibatta oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet tarafından yapılan açıklamada operasyonun MİT ile işbirliği içerisinde düzenlendiği açıklandı.

MİT ve polisten ortak operasyon

'da terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesine ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, emniyet ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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