İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne, baba ve kardeşlerine şerbet hazırlamış, bu şerbetten içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) hayatını kaybetmişti.
Son dakika: Siyanürlü dehşette flaş gelişme: Mahmut Can Kalkan, cezaevinde sadece bir gün kalmış
Son dakika... 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne ve babasını öldürmüş, kardeşleri ise şans eseri yara alarak kurtulmuşlardı. Edinilen son dakika bilgisine göre, olaydan sonra tutuklanan kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın cezaevinde sadece bir gün kaldığı ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş detaylar...
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