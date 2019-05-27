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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 08:54

Son dakika: Siyanürlü dehşette flaş gelişme: , cezaevinde sadece bir gün kalmış

Son dakika... 21 yaşındaki , internetten sipariş ettiği siyanürle anne ve babasını öldürmüş, kardeşleri ise şans eseri yara alarak kurtulmuşlardı. Edinilen son dakika bilgisine göre, olaydan sonra tutuklanan kimya bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'ın cezaevinde sadece bir gün kaldığı ortaya çıktı. İşte 'nin konuştuğu olayda flaş detaylar...



İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, internetten sipariş ettiği siyanürle anne, baba ve kardeşlerine şerbet hazırlamış, bu şerbetten içen baba Mehmet Kalkan (46) ve anne Fatma Kalkan (39) hayatını kaybetmişti.

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