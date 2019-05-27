Son dakika: 6 ilde 23 kişi hakkında yakalama kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan Muğla merkezli aralarında İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin illerinde FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları kaçak yollardan yurtdışına kaçırmaya teşebbüs eden aralarında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuşunda bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" denildi.