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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 09:10

Son dakika: 6 ilde 23 kişi hakkında yakalama kararı

Son dakika... Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütleri ile yabancı uyruklu şahısları yurtdışına kaçırma girişiminde bulunduğu ileri sürülen 1 uzman çavuşun da bulunduğu 23 kişinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

6 ilde 23 kişi hakkında yakalama kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan merkezli aralarında İstanbul, İzmir, , ve Mersin illerinde FETÖ/PDY ve PKK silahlı terör örgütü üyeleri ile Suriye, Irak, Filistin ve Afganistan uyruklu şahısları kaçak yollardan yurtdışına kaçırmaya teşebbüs eden aralarında halen Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuşunda bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmiştir" denildi.

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