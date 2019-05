Siyanür kurbanı anne Fatma Kalkan'ın son sözü: Sakın abini ihbar etme

İzmir'de Mahmut Can Kalkan , ailesine siyanür içirdi. Anne Fatma Kalkan, ölümün eşiğinde ortanca oğlu Emircan'a seslendi. "Sakın abini polise ihbar etme" dedi.Şizofren katilin savunması da tüyler ürpertti. Cani genç "Pişman mısın?" diye soran hakime şu yanıtı verdi: Asla değilim. İşim yarım kaldı. Tamamlayamadım...





Anne Fatma ve baba Mehmet Kalkan'ın ölümünün ardından geride kalan Mehmet Taha ve Emircan Kalkan'a anneanneleri sahip çıktı. Ölümden dönen Emir Can Kalkan, ağabeyinden şikayetçi olduğunu açıkladı.







Şizofretn katil"Pişman mısın?" sorusunda "Pişman değilim. İşim yarım kaldı" dediği öğrenildi. Caninin, 'İşim yarım kaldı' diyerek siyanürlü şerbetten içmedikleri için öldüremediği 2 kardeşini kastettiği belirtildi.

aile katliamıyla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Olay, 14 Mayıs'ta İzmir'de yaşandı. Kimya öğrencisi, siyanürlü şerbet içirdiği annesi'a (46) kıydı. Aynı karışımdan içirmek istediği kardeşleriise son anda canlarını kurtardı. Anne-babasını öldüren Mahmut Can Kalkan tutuklandı. Şizofreni teşhisi konulan katilin, "Cinayeti, sadece benim görebildiğim, kırmızı gözlü ve siyah pelerinli süper kahraman istedi" diye ifade verdiği ortaya çıktı. Caninin kardeşi Emir Can ise "Ağabeyim bize,deyince bardaktakileri hızlı bir şekilde içeceksiniz' dedi. Ağabeyim '1, 2, 3' diye saydı, annem ve babam bardaktakileri hızla içti" diyerek olayı anlattı. Katil Mahmut Can Kalkan'ın siyanürü içiripdedikten sonra anne Fatma Kalkan'ın son nefesinde ortanca oğlu Emir Can'a, "Sakın polisi arayıp ağabeyini ihbar etme" dediği ortaya çıktı.