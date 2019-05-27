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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 08:30

Son dakika: Fırat Kalkanı Bölgesi'nden acı haber! Yaralı asker şehit oldu

ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 2019 tarihinde /'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Fırat Kalkanı Bölgesi'nden acı haber!

(MSB), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 2019 tarihinde /'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 30 Nisan 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan ve yoğun bakımda tedavisine devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

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