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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 01:42

şüphelisi 40 askerden 17'si tutuklandı

ve ekiplerinin ortak çalışmalarıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 40 şüpheli askerden 17'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 23 tanesi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FETÖ şüphelisi askerler tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik yürüttükleri çalışmalarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarından periyodik olarak arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 1 uzman çavuş toplam 49 şüpheli tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından şüpheliler hakkında gözaltı kararı alan ve İstihbarat ekipleri, şüphelilerin yakalanması için merkez Bursa olmak üzere , , İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, , , , Balıkesir, Yalova, , , Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, , , , ve Gaziantep'te şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 40 sanılan 17'si tutuklanırken 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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